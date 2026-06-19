Çankırı'da yerin 150 metre altında tiyatro oyunu sahnelendi

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağarada tiyatro oyunu sahneye konuldu.



Çankırı Lisesi öğretmenleri tarafından düzenlenen ve okul öğrencilerinin sahne aldığı "Yontmataş Devrinde" isimli oyun, mağaradaki konferans salonunda izleyiciyle buluştu.



Tiyatro oyununu koordine eden tarih öğretmeni Meltem Çevik, amatör olarak yola çıktıklarını ve bu yolda güzel başarılar elde ettiklerini söyledi.



Öğrencilerle birlikte üç oyun sergilediklerini anlatan Çevik, "Bir il birinciliği aldık. Son oyunumuz da Yontmataş'tı. Eşim yazıyor, biz oynuyoruz. Ben de çok amatörüm ama çocuklarım o kadar bu işi kanıksadı ki güzel işler çıkardı. Biz de bunu Çankırı ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürümüz bize destek oluyor. O yüzden hem heyecan ve aksiyon yaşıyoruz, sonrasında mutluluğu beraber yaşıyoruz." dedi.



Oyunu Yer Altı Tuz Şehri'nde sergilemelerinin sebebinin, içeriğinin Yontma Taş Devri olduğunu dile getiren Çevik, "Nasıl değişik bir şey yapabiliriz?' diye düşündük. En güzel yer tuz mağarası. Güzel de olduğunu düşünüyoruz. İlk kez gelenler de oldu, mağaranın tanıtımına da katkı sağlamak istedik." ifadelerini kullandı.



Çevik, oyunla öğrencilere ellerindeki imkanlarla mutlu olmayı ve eğitimi hedeflemeleri mesajını vermek istediklerini kaydetti.



Tiyatro oyununda görev alan öğrenci Şevval Yalçın da 9'uncu sınıftan beri tiyatro ile uğraştığını belirterek, "Hiçbir zaman buraya geleceğimi düşünmemiştim. Buraya gelerek belki çok yol katetmedim ama çok güzel bir ortamdayım ve bu ortam her zaman benim için ideal, sıcak ortam olacak." diye konuştu.



Tiyatro oyununda görev alan öğrenci Ecrin Işıkoğlu ise değişik bir atmosferde sahne aldıklarını, kendileri için farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

