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        Çankırı'da öğrencilerin ürettikleri süt ürünleri "Yaren Çantar" markasıyla sofralara taşınıyor

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da tarım lisesi öğrencileri, okulda ürettikleri sütü işleyerek hazırladıkları yoğurt, peynir, tereyağı ve ayranı, yaren kültüründen esinlenerek oluşturulan "Yaren Çantar" markasıyla tüketiciye ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Çankırı'da öğrencilerin ürettikleri süt ürünleri "Yaren Çantar" markasıyla sofralara taşınıyor

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da tarım lisesi öğrencileri, okulda ürettikleri sütü işleyerek hazırladıkları yoğurt, peynir, tereyağı ve ayranı, yaren kültüründen esinlenerek oluşturulan "Yaren Çantar" markasıyla tüketiciye ulaştırıyor.


        Türkiye'nin en eski tarım liseleri arasında yer alan ve 1975 yılında kurulan Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında 120 öğrenci eğitim görüyor.

        Okulun 180 dekarlık uygulama alanında öğrenciler, tarımsal üretimden hayvancılığa ve gıda işleme süreçlerine kadar üretimin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor.

        Hayvancılık bölümünde bulunan 64 büyükbaş hayvandan günlük 550 ila 600 litre süt elde eden öğrenciler, işlenen sütleri yoğurt, peynir, tereyağı ve ayrana dönüştürüyor.

        "Çankırı" ile "tarım" kelimeleri birleştirilerek ve yaren kültüründen ilham alınarak oluşturulan "Yaren Çantar" markasıyla satışa sunulan ürünler, kamu kurumlarının yemekhaneleri, okul pansiyonları ve marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

        Okul müdürü Ali Meydaneri, AA muhabirine, günlük taze süt ve yoğurdun okulda ve kentteki pek çok markette satışa sunulduğunu, diğer ürünlerin sipariş üzerine yapıldığını söyledi.

        Vatandaşların sosyal medya veya sipariş hattı üzerinden sipariş verebildiklerini belirten Meydaneri, satışlarla elde edilen gelir sayesinde öğrencilere harçlık verildiğini anlattı.

        Üretimin tüm aşamalarında öğrencilerin bizzat yer aldığının altını çizen Meydaneri, "Okulumuzun felsefesi, 'üretirken eğitiyoruz'. Bu mantıkla eğitim öğretimimize devam etmekteyiz. Öğrencilerimiz özellikle bu süreçte bulunarak ürünlerin nasıl yapıldığını, nasıl daha kaliteli hale getirileceğini yaşayarak öğrenmiş oluyorlar." dedi.

        - Hedef Çankırı'da tarımın gelişimine katkıda bulunmak

        Tarımın ülke için önemine dikkati çeken Meydaneri, "Türkiye'nin kurtuluşu tarımda. Bakanlığımız bu anlamda mesleki teknik liselere çok büyük destek vermektedir. Çankırı'nın tarımını geliştirerek öğrencilerimizle daha kaliteli işler ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'de artık Çankırı'nın da tarım alanında bir isminin olması için çocuklarımızı yetiştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

        Okulun 9. sınıf öğrencisi İsmail Gani de ailesinin tarım ve hayvancılık yaptığını, bu yüzden tarım lisesini tercih ettiğini söyledi.

        Okulda öğrendikleriyle işlerini geliştirmek istediğini aktaran Gani, "Burada sütümüzün, ayranımızın, yoğurdumuzun, unlu mamullerimizin yapılışını öğreniyoruz. Görerek, çalışarak öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın yardımıyla öğrendiklerimizin bana ileride büyük kazançlar sağlayacağını düşünüyorum. Ben de ileride okulumuz gibi bir tesis kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Hatice Leman Dikmen de ailesinin tarım ve hayvancılık yaptığını, okulda öğrendiklerinin geleceği için büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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