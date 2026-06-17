Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



Şehit Serhat Önder Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Okul Müdürü Sümeyra Özbek ve mezun öğrenci Fatma Zülal Çelik'in açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.



Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atılmasının ardından program sona erdi.



Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, Okul Müdürü Sümeyra Özbek, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.

