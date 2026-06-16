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        Şabanözü'nde anaokulu öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

        Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Şabanözü'nde anaokulu öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

        Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Okulun fuaye salonunda düzenlenen sergide, öğrencilerin öğretmenleri ve ailelerinin katkılarıyla hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Sergide, öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdiği grup ve bireysel el becerileri etkinlikleri, aile katılım projeleri ile öğrenci-veli iş birliğiyle geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan çalışmalar yer aldı.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Darçın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Sarı, Macide Anne Anaokulu Müdür Yardımcısı Samet Tunç Akgün, öğretmenler ve velilerin katıldığı açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



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