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        Çankırı'da koruyucu sağlık hizmetleri cami bahçelerine taşındı

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da koruyucu sağlık hizmetlerini halkın ayağına götürmek amacıyla başlatılan projeyle cami bahçeleri sağlık noktalarına dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Çankırı'da koruyucu sağlık hizmetleri cami bahçelerine taşındı

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da koruyucu sağlık hizmetlerini halkın ayağına götürmek amacıyla başlatılan projeyle cami bahçeleri sağlık noktalarına dönüştürülüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Ulusal Kanser Tarama Programları kapsamında özellikle kolorektal kanser taramasına teşvik amacıyla "Cuma sonrası sağlık noktası" programı başlatıldı.

        Bu kapsamda il merkezi ile 11 ilçeyi kapsayan çalışmada her hafta farklı bir caminin bahçesine kurulacak sağlık noktasıyla 50-70 yaş arası hedef kitle kanser taramasının yanı sıra boy, kilo, tansiyon, kan şekeri gibi ölçümlerden geçirilecek.

        İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, AA muhabirine, cami bahçelerinin hedef yaş grubuna daha çok hitap ettiğini düşündükleri için bu noktaları seçtiklerini söyledi.

        Cami çıkışlarında vatandaşın yoğun ilgisinin olduğunu belirten Bulut, "Çağımızın hastalığı kanser. 3 kanser türünde Sağlık Bakanlığımız tarama yapıyor. Burada özellikle kolorektal kanser yani kalınbağırsak kanseri taraması yapıyoruz. Halkımıza gaitada gizli kan kiti dağıtıyoruz, evde bunu uygulayıp sonucunu bize bildirmelerini istiyoruz. Onun haricinde boy ve kilo ölçümü, kan şekeri ölçümü, hipertansiyon taraması kapsamında da halkımızın tansiyonlarını ölçüyoruz. Ayrıca sigara bırakma polikliniği danışmanlığı da yapıyoruz." dedi.

        Türkiye'nin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen bir ülke olduğunu dile getiren Bulut, "Koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık kurumunda bekleyerek yapılacak hizmetler değil, halkın ayağına giderek en iyi verim alınacak hizmetlerdir. Biz de bu anlamda cuma günlerini halkımızın yoğun olarak katıldığı camilerde cuma namazlarının çıkışlarını tercih ettik. Doğru bir planlama yaptığımızda fark ettik. İnşallah bu şekilde kanser taraması ya da diğer taramaları yapılmamış kimse bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Meme kanserinde en fazla tarama yapan il olduklarını, servis kanser taramasında da üçüncü olduklarını aktaran Bulut, nüfusun tamamına ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Taramaların önemine dikkati çeken Bulut, "Bakanlığımız erken tanıyla tamamen iyileşebilen, yani hiçbir iz bırakmayacak şekilde iyileşebilen ve tarama testi olan kanser türlerini tarıyor. Bunlar da meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalınbağırsak kanseri. Toplumda sık görülen kanserler bunlar ve erken tanı ile tespit edilebilen kanserler. Eğer erken tanı konursa da ufak basit müdahalelerle, küçük cerrahi operasyonlarla bazen tamamen iyileşebilen, vücuttan tamamen izleri silinebilen kanser türleri. O anlamda çok önemli bizim için. Çankırı'da ulaşmadığımız kimseyi bırakmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        - Vatandaşlar verilen hizmetten memnun

        Cami çıkışında sağlık noktasına uğrayan 60 yaşındaki Necati Şahin de hizmetin ayaklarına kadar geldiğini belirterek, "Camide hoca söyledi öyle haberimiz oldu. Ben de geldim buraya tansiyonumu, şekerimi ölçtüler, kanser taraması verdiler. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        Yunus Erdoğan da verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet ayağımıza kadar geliyorsa Allah razı olsun. Allah devletimize her şeyi bol versin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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