Çankırı'da nefes borusuna kek kaçan sürücü polis ekiplerince kurtarıldı

Çankırı'da seyir halindeyken boğazına kek kaçan sürücü, yardım istemek için yanlarında durduğu polis ekiplerince Heimlich manevrası uygulanarak kurtarıldı. İl merkezi Yapraklı Bulvarı mevkisinde ismi öğrenilemeyen sürücünün seyir halindeyken yediği kek nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken sürücü, Yapraklı Bulvarı Kucaklama Taşı mevkisindeki Asayiş Şube Müdürlüğünün motosikletli polis ekiplerini fark ederek yanlarında durdu. Kendisini dışarı atarak polislerden yardım isteyen sürücü, ekiplerin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

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