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        Çankırı'da nefes borusuna kek kaçan sürücü polis ekiplerince kurtarıldı

        Çankırı'da seyir halindeyken boğazına kek kaçan sürücü, yardım istemek için yanlarında durduğu polis ekiplerince Heimlich manevrası uygulanarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Çankırı'da nefes borusuna kek kaçan sürücü polis ekiplerince kurtarıldı

        Çankırı'da seyir halindeyken boğazına kek kaçan sürücü, yardım istemek için yanlarında durduğu polis ekiplerince Heimlich manevrası uygulanarak kurtarıldı.

        İl merkezi Yapraklı Bulvarı mevkisinde ismi öğrenilemeyen sürücünün seyir halindeyken yediği kek nefes borusuna kaçtı.

        Nefes almakta zorluk çeken sürücü, Yapraklı Bulvarı Kucaklama Taşı mevkisindeki Asayiş Şube Müdürlüğünün motosikletli polis ekiplerini fark ederek yanlarında durdu.

        Kendisini dışarı atarak polislerden yardım isteyen sürücü, ekiplerin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Polis ekiplerinin müdahalesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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