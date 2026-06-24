Geleceğin çiftçileri lisedeki "akıllı serada" tarımdaki yenilikleri öğreniyor

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen tam otomasyonlu serada öğrencilerin yenilikleri öğrenerek, sektöre daha iyi hazırlanmaları sağlanıyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda uygulanan Tarım ve Orman Bakanlığı Dezavantajlı Alanlar Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kazandırılan serada öğrencilere üretirken öğrenme fırsatı sunuluyor.



Tam otomatik 280 metrekarelik alana sahip sera ile öğrenciler modern tarım teknolojilerini, iklimlendirme sistemlerini ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını öğrenme imkanı buluyor.



Lisenin tarım alan şefi Ahmet Kapucu, AA muhabirine, seranın yaklaşık 6 ay önce faaliyete alındığını söyledi.



Serada tohumdan sebze fideleri ile süs bitkisi yetiştirdiklerini belirten Kapucu, "Seramız tamamen otomasyon sistemiyle çalışır durumda. Havalandırma sistemi yağmur yağışı, rüzgar durumuna göre girmiş olduğumuz verilerle açılıp kapanma açılarını kendi otomatik olarak ayarlayabilmekte. Kışın doğal gazlı ısıtma sistemimiz var. Isıyı istediğimiz dereceye ayarlayabilmekteyiz. Sulama ve gübreleme sistemimiz için özel tanklarımız, çimlendirmeyi hızlandırmak için çimlendirme dolabımız var." dedi.



Kapucu, seranın birçok avantajı olduğunun altını çizerek, "Çankırı şartlarında ısıtma ve nem koruma sistemi olmadığı zaman nisan ayının ortasında tohumumuzu ekiyoruz. Ancak mayıs ayının 15 ile 20'sinde fideler piyasaya sürülüyor. Çiçeklerimiz de aynı şekilde ama serada ekim zamanımızı biraz daha geriye çekiyoruz." diye konuştu.



Üretimde yer almalarının öğrencilere büyük avantaj sağladığını dile getiren Kapucu, şunları kaydetti:



"Eski sistemle yaptığımız zaman başarımız az olduğundan öğrenciler, 'başaramayabiliriz' korkusu çekiyorlardı. Bu ortamda istenilen bütün şartlar sağlandığı için çocuklar bunları görüyor, yapabileceklerine inanıyor. Bu çocuk serayı gördüğü için artık kendisi de sera kurmak için uğraşacak. Burada üretmiş olduğumuz ürünlerle piyasayla rekabet eder hale geldik. Çocuklar da bunu gördükleri için onlar da buradan mezun olup böyle bir sera yaptıktan sonra rekabet edecekler."



- "Tarım ve teknoloji geleceğimiz için çok önemli"



Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Damla Şaban ise ziraat mühendisi olmak için bu okulu tercihi ettiğini vurgulayarak, "Tarım alanındaki bütün aşamalarda görev aldık. Burada öğrendiklerimizi gelecekte kendi işlerimizde de kullanabiliriz. Tarım ve teknoloji geleceğimiz için çok önemli. Burada bunu öğrendiğimizde her şey daha da kolaylaşıyor." ifadesini kullandı.



Ali Efe Kabalı da ailesinin tarımla uğraştığını, kendisini bu alanda yetiştirmek için tarım lisesine geldiğini anlatarak, "Bu seranın bize çok katkısı oldu. Az maliyetle daha fazla üretim yapıldı. Eski seramızda sulama sistemi, gübreleme yoktu. Bunlar bizlere çok kolaylık sağlıyor. Tarım ve teknolojiyi bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Bu sayede geleceğimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

