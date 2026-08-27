Çankırı'da sabah namazı sonrası ayakkabıları kaybolan müezzin gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi

Güvenlik kamerası görüntülerinde, köpeğin önce ayakkabılardan birini ağzına alarak camiden uzaklaştığı, ardından tekrar gelerek diğer ayakkabıyı da alıp farklı bir yöne götürdüğü görülüyor.

Kayıtları izleyen Güney, ayakkabılarının cami çevresinde yaşayan sahipsiz bir köpek tarafından alındığını gördü.

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