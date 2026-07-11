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        Çankırı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çankırı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Çankırı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çankırı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        E.K. (25) idaresindeki 18 BA 846 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu 15 Temmuz Kavşağı mevkisinde beton bariyerlere çarparak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.D. (13), A.D. (15), B.D. (13) ve A.E.Y. (16) yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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