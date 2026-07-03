Çankırı'da, TDV'nin "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında genç çift dünyaevine girdi

Çankırı'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında 500 bin liralık çeyiz desteği almaya hak kazanan çiftin nikahı kıyıldı.



Çankırı Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen nikah töreninde konuşan TDV Genel Müdürü İzani Turan, İki İnsan Bir Hayat Projesi'ne Türkiye genelinde 42 binden fazla başvuru yapıldığını, belirlenen kriterlere göre sayıyı 300'e indirdiklerini söyledi.



Aile hayatının alarm verdiğine işaret eden Turan, "Birçok ana baba muzdarip, birçok gencimiz sokakta, çarşıda, pazarda adeta infiali yaşadığımız ortamdan bizi haberdar ediyor. Bu sadece iki çiftin bir araya gelmesi anlamını taşımıyor. Evlilikte rahmetin, sevginin, saygının, karşılıklı dayanışmanın ve karşılıklı değerlerimizi muhafaza edebilmenin de bir adımı olarak dedik ki, numune evlilikler yapalım. Evliliğin meşru çerçeve içerisinde nasıl olurluğunu müftülükler, Diyanet olarak gösterelim, öncülük yapalım." dedi.



En önemli kriterlerinin mazereti ortadan kaldırmak olduğunun altını çizen Turan, "'Bu yolda yalnız değilsin, beraber olabiliriz. Senin derdine ortak olabiliriz' mesajını vermeye çalışıyoruz. Son zamanlarda neslin giderek küçüldüğü, çoluk çocuğun istenmediği bir dönemde evliliği teşvik etme, meşru evliliği gündeme getirme adına farkındalık oluşturmak istiyoruz. Cenabıhak'tan umudumuz, duamız şudur ki, gençlerimiz mutlulukla hayatlarına devam etsin." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından Turan'ın yanı sıra Vali Hüseyin Çakırtaş ve TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan'ın şahitliğinde Mustafa Kemal Toprakçı ve Zeynep Keskinci çiftinin nikahı kıyıldı.



Nikahın ardından Vali Çakırtaş, genç çifte tavsiyelerde bulunarak, "Ailemiz, devletimiz ve toplumumuzun temelidir. Neslimizin çoğalması, geleceğimiz açısından hayati önem taşıyor. Bir milli güvenlik meselesi haline gelmek üzereyiz. Özellikle nüfusumuzun artışındaki azalış çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda." diye konuştu.



Genç çift de sosyal medya üzerinden projeden haberdar olduklarını belirterek, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.



Konuşmanın ardından çifte hediyeler verildi, aile fotoğrafı çekildi.



