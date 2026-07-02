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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Şabanözü'nde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şabanözü'nde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şabanözü'nde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Şabanözü'nde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şabanözü'nde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kıl Çadır Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Faik Özcan, Mahmudiye, Cumhuriyet ve Sağlık mahalleleri sınırları içerindeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan edildiğini, proje uygulama alanındaki vatandaşın hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini belirtti.

        Şabanözü için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini, kentsel dönüşüm için ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Özcan, "Şehrimizin geleceğini inşa edecek bir projeye daha imza atıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hem deprem riski hem de eski yapıların varlığı ortadadır. Bu projede parklar, yeşil alanlar ve modern yapılar inşa edilecek." dedi.

        Proje alanının detaylarını paylaşan Özcan, "Mahmudiye, Cumhuriyet ve Sağlık mahallelerinde çalışacağımız alan 364 parsel üzerinde 16 hektarlık bir alan. Vatandaşla birebir anlaşmalar yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine müsaade edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

        Özcan, vatandaşların daha geniş bilgiyi kentsel dönüşüm bürosundan alabileceklerini, uzlaşmaların yapılmasının ardından projenin yapım aşamasına geçileceğini kaydetti.

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