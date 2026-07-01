Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin annesi Ferize Bezci'nin cenazesi toprağa verildi. Ferize Bezci'nin cenazesi, ilçedeki Canbazzade Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bezci'nin cenazesi, aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Bezci'nin yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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