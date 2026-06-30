Çankırı'da zararlılarla mücadele edecek 300 keklik doğaya bırakıldı

Çankırı'da doğal yaşamı desteklemek ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak amacıyla 300 kınalı keklik doğaya salındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce Sarıdağ mevkisinde keklik salım programı düzenlendi.



Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, doğal dengenin korunmasının önemine dikkati çekti.



Doğaya bırakılan kekliklerin ekosistemin korunmasına katkı sunduğunu vurgulayan Çakırtaş, "Keklikler, doğal yaşamın önemli unsurlarından biri olmasının yanı sıra tarım alanlarında zararlı böceklerle mücadelede de önemli görev üstleniyor. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz salım çalışmaları hem doğal hayatın güçlenmesine hem de üreticilerimize dolaylı katkı sunacaktır." dedi.



Daha sonra 300 keklik doğaya bırakıldı.







