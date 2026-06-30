Modifiyeli araç tutkunları Çerkeş'te buluştu

Modifiyeli araç tutkunları Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir araya geldi.



Tuzcar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen özel yapım araçları yakından inceleme fırsatı buldu.



Otomobil gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da drift gösterisi yapan araca binerek gençlere eşlik etti.



Dernek başkanı Mert Kartav, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu katılımcılara teşekkür etti.







