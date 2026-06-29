Şabanözü Belediye Başkanı Özcan, vatandaşların sorularını yanıtladı

Şabanözü'nde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.



İlçe meydanında düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Faik Özcan, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorularını cevapladı.



Göreve geldikleri günden itibaren ilçenin her bir karışında hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Özcan, insanların refahı, mahallelerin daha temiz ve yaşanabilir halde olması için çalışmalarına ekipleriyle gece gündüz devam ettiklerini belirtti.



Programa, AK Parti İlçe Başkan Tekin Nalbant ve vatandaşlar katıldı.

