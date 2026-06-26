Çankırı'nın Şabanözü ve Ilgaz ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

Şabanözü'nde 1749 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.



Yarenler İlkokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı ve Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın öğrencilere karnelerini verdi.



Öğrencilere sağlıklı ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Urhan, çalışmalarından dolayı da öğretmenlere teşekkür etti.



- Ilgaz



Ilgaz ilçesinde de Şehit Serdal Uyanık Cumhuriyet İlkokul'nda tören düzenlendi.



Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, öğrencilere karnelerini verdi.



Kaymakam Yılmaz, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.







