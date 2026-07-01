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        Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Nuraddin İ. idaresindeki yabancı plakalı tır, İstanbul-Samsun kara yolunun Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi mevkisinde tırın sol ön lastiğinin patlaması sonucu solda seyreden Mustafa M. yönetimindeki 06 BES 254 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyer ile tırın arasına sıkışırken, dorseden yola savrulan metal rulolar karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ali Ş'nin kullandığı 55 JM 434 ve Burhan Ş. idaresindeki 61 ADY 185 plakalı iki otomobil, yola savrulan metal rulolara çarptı.

        Kazada, araçlarda bulunan Mustafa M. (48), Pelin M. (12), Emine M. (44) ve Safiye Ş. (54) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.


        Bariyer ile tırın arasında kalan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun her iki istikametinin de bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

        Karayolları ve belediye ekiplerince temizlenen yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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