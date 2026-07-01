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        Ilgaz sarıkılçık pirinci coğrafi işaretle tescillendi

        Çankırı'da Ilgaz sarıkılçık pirinci, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Ilgaz sarıkılçık pirinci coğrafi işaretle tescillendi

        Çankırı'da Ilgaz sarıkılçık pirinci, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ilgaz sarıkılçık pirinci tescilinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Ilgaz'ın asırlık değeri sarıkılçık pirincinin, coğrafi işaret tesciliyle resmen koruma altına alındığını vurgulayan Öztürk, "Bu önemli kazanımın ilçemize, üreticilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ilgaz'ımızın tarımsal değerlerini korumaya, tanıtmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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