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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı

        Çankırı'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı

        Çankırı'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Çankırı'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı

        Çankırı'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

        Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce ve Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından tören sona erdi.

        Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, makamında bayram tebriklerini kabul etti.

        - Korgun

        Korgun ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Hasan Budak ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının Kaymakam Hasan Budak tarafından okunmasının ardından, Jandarma Astsubay Çavuş İsmail Teköz de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programın ardından Kaymakam Budak makamında tebrikleri kabul etti.

        - Çerkeş

        Çerkeş'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Harun Arslanargun ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz tarafından okunmasının ardından, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Sefa Aksungur da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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        Programın ardından Kaymakam Arslanargun ve Başkan Sopacı, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

        - Kızılırmak

        Kızılırmak ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Hüseyin Akçay ve Belediye Başkanı Erol Şentürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Vekili Akçay, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda tebrikleri kabul etti.

        - Yapraklı

        Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili İhsan Akbel ve Belediye Başkanı Ömer Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Vekili Akbel, makamında tebrikleri kabul etti.

        - Kurşunlu

        Kurşunlu Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Osman Emre Öztürk ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Satılmışoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Vekili Öztürk, makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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