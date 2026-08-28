Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi

        Çankırı'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi

        Çankırı'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Çankırı'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi

        Çankırı'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

        Sultan Süleyman Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kocatepe Camisi İmam Hatibi Hafız Mehmet Atıcı, Hacı Bayram-ı Veli Camisi Uzman İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Hafız Ahmet Demir ve Gülhane Camisi İmam Hatibi Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

        Hacı Bayram-ı Veli Camisi​​​ emekli imam hatibi Mevlithan Bilal Demiryürek de programda mevlit okudu.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin'in yaptığı duanın ardından program sona erdi.

        Programa, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü
        Çankırı'da çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü
        Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı toplantısı yap...
        Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı toplantısı yap...
        Yuvadan düşen kumru yavrusu "Boncuk" esnafın şefkatiyle büyüyor
        Yuvadan düşen kumru yavrusu "Boncuk" esnafın şefkatiyle büyüyor
        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu
        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu
        Çankırı'da sabah namazı sonrası ayakkabıları kaybolan müezzin gerçeği güven...
        Çankırı'da sabah namazı sonrası ayakkabıları kaybolan müezzin gerçeği güven...
        Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı