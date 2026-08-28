Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Yuvadan düşen kumru yavrusu "Boncuk" esnafın şefkatiyle büyüyor

        Yuvadan düşen kumru yavrusu "Boncuk" esnafın şefkatiyle büyüyor

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da yuvasından düşen ve doğuştan tek gözü olmayan kumru yavrusu, kendisini bulan esnafın dükkanında yeniden hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Yuvadan düşen kumru yavrusu "Boncuk" esnafın şefkatiyle büyüyor

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da yuvasından düşen ve doğuştan tek gözü olmayan kumru yavrusu, kendisini bulan esnafın dükkanında yeniden hayata tutundu.

        Alparslan Türkeş Caddesi'nde 15 yıldır bakkal işleten Murat Uzun, 5 Temmuz'da dükkanının önündeki çınar ağacının altında kumru yavrusu gördü.

        Yavruyu eline aldığında doğuştan tek gözü olmadığını fark eden Uzun, yavru kuşun yuvasından düştüğünü düşünerek annesi alsın diye bir süre ağaç dallarında bekletti. Annesi tarafından alınmayan yavru kuşa su ve yem veren Uzun, kuşun bakımını üstlenmeye karar verdi.

        İş yerinde bulunan eski bir kuş kafesini hazırlayan Uzun, kafese su ve yem koyarak yavruya özenle baktı.

        REKLAM

        "Boncuk" adı verilen ve günler geçtikçe tüyleri ve kanatları gelişen kumru, artık kafesten çıkarak iş yerinde uçmaya başladı.

        Uzun, AA muhabirine, yaklaşık 20 gündür kumru yavrusuyla birlikte yaşadığını söyledi.

        Kumru yavrusunu bulduğunda tüylerinin tam olarak çıkmadığını ve uçamadığını anlatan Uzun, "Kanat kısmı, tüyleri gayet güzel gelişmeye başladı, uçuyor da. İsmini de 'Boncuk' koydum. Sıkıntısı, yarası yok ama sadece doğuştan tek gözü maalesef yok. Muhtemel annesi de bazı canlılar böyle hasta olan kuşları atıyormuş yuvadan. Bu da herhalde yuvadan bu şekilde atıldı. Ben de sahiplendim. Bir süre daha bakıp doğaya salacağım." diye konuştu.

        REKLAM

        "Boncuk"u buğday, muhabbet kuşu yemi, bulgurla beslediğini anlatan Uzun, yıllardır hayvanlarla ilgilendiğini, kumru yavrusu bakımını üstlenmenin kendisi için farklı ve güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

        Uzun, "Doğaya salmak istemiyorum ama kafeste de sıkıldı, doğa hayvanı sonuçta. İlerleyen zamanda şehirde değil de daha sakin bir ortamda doğaya bırakacağım, aramızda çok güzel bir dostluk oluştu inşallah geri gelir diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Yıldırım piknikte can aldı!
        Yıldırım piknikte can aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu
        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu
        Çankırı'da sabah namazı sonrası ayakkabıları kaybolan müezzin gerçeği güven...
        Çankırı'da sabah namazı sonrası ayakkabıları kaybolan müezzin gerçeği güven...
        Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Çankırı'da aranan 53 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 53 şahıs yakalandı
        Çankırı merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
        Çankırı merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
        Ormanda yiyecek arayan ayı kamerada
        Ormanda yiyecek arayan ayı kamerada