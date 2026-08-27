Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu

Eldivan Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü sakinleri kahvaltı programında bir araya geldi.

Dudu Anne Derneği tarafından bir çiftlikte düzenlenen programda, merkez sakinleri doğayla iç içe kahvaltı yaparak keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Dudu Anne Derneği yetkilileri, bu buluşmayla amaçlarının sadece bir kahvaltı organize etmek olmadığını, gönüllere dokunmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve birlikte güzel anılar biriktirmek olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan Eldivan Kaymakamı Zeliha Uz da rehabilitasyon merkezi sakinleriyle yakından ilgilendi.