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        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu

        Eldivan Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü sakinleri kahvaltı programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu

        Eldivan Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü sakinleri kahvaltı programında bir araya geldi.

        Dudu Anne Derneği tarafından bir çiftlikte düzenlenen programda, merkez sakinleri doğayla iç içe kahvaltı yaparak keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

        Dudu Anne Derneği yetkilileri, bu buluşmayla amaçlarının sadece bir kahvaltı organize etmek olmadığını, gönüllere dokunmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve birlikte güzel anılar biriktirmek olduğunu ifade etti.

        Etkinliğe katılan Eldivan Kaymakamı Zeliha Uz da rehabilitasyon merkezi sakinleriyle yakından ilgilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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