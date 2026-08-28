Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı toplantısı yapıldı

        Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı toplantısı yapıldı

        Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı'na yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı toplantısı yapıldı

        Çankırı'da Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı'na yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Bulut başkanlığında düzenlenen toplantıda, kritik doğuştan kalp hastalıklarında erken tanının önemi, yenidoğan tarama programının uygulanması, tarama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile şüpheli vakaların ileri değerlendirme ve sevk süreçleri ele alındı.

        Çankırı'da yürütülecek tarama çalışmalarının etkinliğinin artırılması, sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve erken tanı süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, her bebeğin sağlıklı bir geleceğe adım atması için erken tanı, güçlü iş birliği ve etkin tarama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yuvadan düşen kumru yavrusu "Boncuk" esnafın şefkatiyle büyüyor
        Yuvadan düşen kumru yavrusu "Boncuk" esnafın şefkatiyle büyüyor
        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu
        Çankırı'da rehabilitasyon merkezi sakinleri kahvaltıda buluştu
        Çankırı'da sabah namazı sonrası ayakkabıları kaybolan müezzin gerçeği güven...
        Çankırı'da sabah namazı sonrası ayakkabıları kaybolan müezzin gerçeği güven...
        Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Çerkeş'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Çankırı'da aranan 53 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 53 şahıs yakalandı
        Çankırı merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
        Çankırı merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı