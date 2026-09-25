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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çevre illerde şap hastalığı nedeniyle Çankırı'daki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

        Çevre illerde şap hastalığı nedeniyle Çankırı'daki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

        Çankırı'daki hayvan pazarının, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Çevre illerde şap hastalığı nedeniyle Çankırı'daki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

        Çankırı'daki hayvan pazarının, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentte önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı ilimizde hayvan pazarı ikinci bir talimata kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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