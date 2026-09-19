Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Şehit Murat Ustaoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Murat Gürbüz, "Ya şehit ol ya gazi" adlı şiiri okumasının ardından gazi Mehmet Erdoğmuş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programa Şabanözü Kaymakamı ve Orta Kaymakam Vekili Oğuzhan Yazar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkan Vekili Bayram Tavukçu, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Orta ilçesinde düzenlenen törende, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Orta Kaymakamlığı ve Orta Belediyesi tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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