Orta'da hükümlüler mezarlıklarda temizlik yaptı

Orta ilçesinde, ilçe merkezi ile köy mezarlıklarında ot temizliği çalışması hükümlüler tarafından gerçekleştirildi.



Orta Kaymakamlığı ile Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, mezarlıklarda büyüyerek ziyaretçilerin ulaşımını zorlaştıran yabani otların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.



Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki hükümlülerin görev aldığı çalışmalarda ilçe merkezi ve köy mezarlıklarındaki otlar temizlendi.



Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından mezarlıklar daha düzenli görünüme kavuştu.







