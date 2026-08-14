Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası Çankırı'da başladı

Dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular arasından başarılı olanlardan Savate Gençler Milli Takımı oluşturulacak.

Orhan Saka Spor Salonu'nda 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın açılış programına Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu katıldı.

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