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        Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası Çankırı'da başladı

        Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası, Çankırı'da 17 ilden 93 sporcunun katılımıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası Çankırı'da başladı

        Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası, Çankırı'da 17 ilden 93 sporcunun katılımıyla start aldı.

        Orhan Saka Spor Salonu'nda 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın açılış programına Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu katıldı.

        Dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular arasından başarılı olanlardan Savate Gençler Milli Takımı oluşturulacak.

        Milli takım, 24-27 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Açılış programında protokol üyeleri, sporculara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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