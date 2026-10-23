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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Korgun-Kurşunlu Yolu Açılış Töreni'nin ardından il merkezindeki Sultan Süleyman Camisi'nde cuma namazını kılan Uraloğlu, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

        Uraloğlu, daha sonra Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve beraberindekilerle Deveciler mevkisinde yapımı devam eden çevre yolu inşaatında inceleme yaptı.

        Burada Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'den çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, ardından Çankırı Valiliğini ziyaret etti.

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        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Vali Çakırtaş ile makamında görüştü.

        Uraloğlu, daha sonra İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Toplantının ardından Çankırı Belediyesini ziyaret eden Uraloğlu, Belediye Şeref Defteri'ni imzalayarak Belediye Başkanı Esen ile makamında bir araya geldi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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