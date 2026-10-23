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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çankırı'da

        Çankırı'ya bir dizi programa katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden OrtaŞabanözü yolunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çankırı'da

        Çankırı'ya bir dizi programa katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden OrtaŞabanözü yolunda incelemelerde bulundu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Uraloğlu'nun Çankırı'daki ilk durağı yapımı devam eden OrtaŞabanözü yolu oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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