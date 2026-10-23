Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çankırı'da

Çankırı'ya bir dizi programa katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden OrtaŞabanözü yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Uraloğlu'nun Çankırı'daki ilk durağı yapımı devam eden OrtaŞabanözü yolu oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.