Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'daki asırlık meşe geleceğin ormancılarına yol gösteriyor

        Çankırı'daki asırlık meşe geleceğin ormancılarına yol gösteriyor

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan 550 yaşında olduğu tahmin edilen "Koca Meşe", geleceğin orman mühendislerine anıt ağaçların korunması ve ekolojik öneminin anlatıldığı uygulamalı eğitime ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Çankırı'daki asırlık meşe geleceğin ormancılarına yol gösteriyor

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan 550 yaşında olduğu tahmin edilen "Koca Meşe", geleceğin orman mühendislerine anıt ağaçların korunması ve ekolojik öneminin anlatıldığı uygulamalı eğitime ev sahipliği yaptı.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri, Yapraklı ilçesinin doğal ve kültürel mirasını yerinde incelemek amacıyla arazi incelemesi ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Program kapsamında Karacaözü köyünde bulunan, yaşı ve gövde genişliğiyle dikkat çeken anıt ağaç "Koca Meşe" ziyaret edildi.

        Yapraklı Kaymakamı İhsan Akbel'in de katıldığı etkinlikte, akademisyenler tarafından öğrencilere anıt ağaçların ekolojik, tarihi ve sosyokültürel önemi hakkında bilgi verildi.

        REKLAM

        Geleceğin orman mühendisleri, Koca Meşe'nin korunması, rehabilitasyonu ve bakım süreçlerinin yanı sıra bölgenin biyolojik çeşitliliği ve korunan alanların yönetimine ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu.

        Öğrenciler, asırlık ağacı yakından inceleyerek teorik bilgilerini sahada pekiştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Ecdadın izinden yürüdüler: İstiklal Yolu'nda 17. buluşma
        Ecdadın izinden yürüdüler: İstiklal Yolu'nda 17. buluşma
        Çankırı'da "17. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı
        Çankırı'da "17. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı
        Çankırı'da 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
        Çankırı'da 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
        Bu kilimlerin ağzı yok ama dili var
        Bu kilimlerin ağzı yok ama dili var
        Çankırı'nın gastronomi ve kültür mirası COP31'de tanıtılacak
        Çankırı'nın gastronomi ve kültür mirası COP31'de tanıtılacak
        Çankırı'da Yapraklı Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Çankırı'da Yapraklı Yaylası sonbahar renklerine büründü