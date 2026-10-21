Çankırı'da 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Daha sonra temsili cephane taşıyan kağnı eşliğinde Karayolları 157. Şube Şefliğine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe merkezine gelen katılımcılar, burada Ilgaz Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

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