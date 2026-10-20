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        Çankırı'nın gastronomi ve kültür mirası COP31'de tanıtılacak

        Çankırı'nın yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Çankırı'nın gastronomi ve kültür mirası COP31'de tanıtılacak

        Çankırı'nın yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtılacak.

        Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin gastronomi kültürünü tanıtmak amacıyla "7 Bölge 7 Mutfak" konsepti uygulanacak.

        Bu kapsamda oluşturulacak gastronomi evlerinde, bölgelere özgü yöresel lezzetler, geleneksel yaşam biçimleri ve sürdürülebilir gastronomi örnekleri ziyaretçilere sunulacak.

        Çankırı Belediyesi de organizasyonda "Türk Dünyası Çankırı Mutfağı" adıyla hazırlayacağı iki katlı kültür konağıyla yer alacak.

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        Konakta, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetlerinin yanı sıra tuz kültürü ile yaran geleneği tanıtılacak.

        Tuz deneyim evi ve yaran kültürünü yansıtan odaların da bulunacağı konakta, Çankırı'nın kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekleri uluslararası ziyaretçilerle buluşturulacak.

        Küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve çevre politikalarının ele alınacağı zirvede, günlük yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, organizasyonun kentin uluslararası tanınırlığına ve turizm potansiyeline katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

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        Çankırı'nın kültürel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini vurgulayan Esen, "Çankırı'nın kültüründe, tarihinde, tuzunda, lezzetinde ve üretim geleneğinde saklı olan hikayesini geleceğe taşımak istiyoruz. COP31'i, şehrimizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelerle buluşturmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Çevre bilincini geliştirmeye yönelik projelerimizle sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunarken, Çankırı'nın kültürel zenginliklerini de tanıtıyoruz. Türk Dünyası Çankırı Mutfağı ile yerel değerlerimizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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