Çankırı'da Yapraklı Yaylası sonbahar renklerine büründü

Yeşil kalan ağaçlarla sonbahar renklerine bürünen ağaçların bir arada bulunduğu yaylada oluşan renk çeşitliliği dronla kaydedildi.

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