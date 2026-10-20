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        Çankırı'da Yapraklı Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan Yapraklı Yaylası'ndaki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Çankırı'da Yapraklı Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan Yapraklı Yaylası'ndaki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

        İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yapraklı Yaylası'nın ormanlarda güz renkleri hakim oldu.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaprakların rengi sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına dönüştü.

        Yeşil kalan ağaçlarla sonbahar renklerine bürünen ağaçların bir arada bulunduğu yaylada oluşan renk çeşitliliği dronla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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