Orta'da Başhekim Dr. Yasin Öksüz görevine başladı

Hastanede daha önce başhekimlik görevini yürüten Dr. Zehra Betül Daşdelen'in görevinden ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca Dr. Yasin Öksüz başhekim olarak atandı.

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