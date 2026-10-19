Orta'da Başhekim Dr. Yasin Öksüz görevine başladı
Çankırı'nın Orta ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Yasin Öksüz görevine başladı.
Giriş: 19.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
Çankırı'nın Orta ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Yasin Öksüz görevine başladı.
Hastanede daha önce başhekimlik görevini yürüten Dr. Zehra Betül Daşdelen'in görevinden ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca Dr. Yasin Öksüz başhekim olarak atandı.
Hastanede doktor olarak görev yapan Öksüz, atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni görevine başladı.
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