Çankırı'nın Orta ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı

Programda, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiği, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Orta Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkan Vekili İsmail Ersoy, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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