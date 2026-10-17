Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
K.K. (48) idaresindeki 18 ACK 443 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Elmalık köyü kavşağında karşı istikametten gelen F.A'nın kullandığı 18 ACU 226 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, K.K. olay yerinde yaşamını yitirdi, F.A, A.K, İ.A. ve F.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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