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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        K.K. (48) idaresindeki 18 ACK 443 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Elmalık köyü kavşağında karşı istikametten gelen F.A'nın kullandığı 18 ACU 226 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, K.K. olay yerinde yaşamını yitirdi, F.A, A.K, İ.A. ve F.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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