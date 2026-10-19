Kalfat Belediyesinin araç filosuna 2 yeni iş makinesi katıldı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde belediyenin araç filosuna greyder ve silindir kazandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yüzde 100 hibe desteğiyle temin edilen greyder ile belediyenin öz kaynakları kullanılarak satın alınan silindir, beldeye getirildi.

Yeni iş makineleri, düzenlenen kurban kesim töreniyle karşılandı.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, burada yaptığı açıklamada, beldenin her geçen gün geliştiğini ve hizmet kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Belde halkının nüfus desteğinin önemine değinen Doğan, "Beldemiz günden güne değişiyor ve büyüyor. Bu büyümede sizlerin nüfus desteği vermesi çok önemli. Beldemizin gelişmesi ve hizmetlerimizin daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Doğan, iş makinelerinin belediyeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu araçların belediyemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu'na, İl Başkanımız Koray Erdoğan'a, İlçe Başkanımız Alparslan Demir Kapı'ya, belediye meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum."