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        Ecdadın izinden yürüdüler: İstiklal Yolu'nda 17. buluşma

        Çankırı'da Kurtuluş Savaşı sırasında silah ve cephanenin cepheye taşınmasında kullanılan tarihi İstiklal Yolu'nda 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Ecdadın izinden yürüdüler: İstiklal Yolu'nda 17. buluşma

        Çankırı'da Kurtuluş Savaşı sırasında silah ve cephanenin cepheye taşınmasında kullanılan tarihi İstiklal Yolu'nda 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı üzerinden Anadolu'ya ulaştırılan silah, mühimmat ve lojistik malzemelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenlendi. Üçoluk mevkiinden başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Ilgaz ilçesine bağlı Kıyısın köyünde sona erdi. Buradaki anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından yaren ekipleri gösteri sundu. Tören, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timlerinin gösterisiyle tamamlandı.

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        Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, programda yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nun Milli Mücadele açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti. Çakırtaş, "Bugün burada, bir milletin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradeyi hatırlamak, vatan sevgisinin en çetin şartlarda nasıl bir fedakarlığa dönüştüğünü yeniden anlamak ve ecdadımızdan devraldığımız istiklal emanetine sahip çıktığımızı göstermek için bir aradayız. Bugün attığımız her adım, geçmişimize duyduğumuz vefanın, geleceğimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir ifadesidir. İstiklal Yolu, bu manayı en güçlü şekilde taşıyan tarihi miraslarımızdan biridir" dedi.

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        Milli Mücadele döneminde cepheye ulaştırılan silah ve cephanenin önemini anlatan Çakırtaş, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Milli Mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi için cephedeki kahramanlarımızın silaha, cephaneye ve lojistik desteğe ihtiyacı vardı. Çok zor şartlarda temin edilen silah ve cephanenin İnebolu Limanı üzerinden Anadolu’ya ulaştırılması, yani Kastamonu, Ilgaz ve Çankırı güzergahını takip ederek Ankara’ya ve cepheye taşınması hayati önem taşıyordu. O günlerde cephane taşımak, yalnızca bir yükü bir yerden başka bir yere ulaştırmak değildi. Her taşınan mermi, cephedeki bir askerin umudu, her ulaştırılan cephane sandığı, milletimizin istiklal iradesine verilen bir destekti. Yağmurda, çamurda, soğukta ve türlü zorluklar karşısında yılmadan yürüyen Anadolu insanı, kendi imkanlarının sınırlılığına rağmen inancının ve kararlılığının sınır tanımadığını bütün dünyaya göstermiştir. İşte bu güzergah, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde ‘İstiklal Yolu’ olarak tarihe geçti. Bu yolun her kilometresinde alın teri, her taşında fedakarlık, her izinde bağımsızlık kararlılığı vardır."

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        İstiklal Yolu'nun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Çakırtaş, "Bugün Çankırı’da düzenlediğimiz bu yürüyüşle şehrimizin Milli Mücadele tarihindeki yerini hatırlıyor, ecdadımızın emanetine sahip çıkıyor ve tarihi hafızamızı canlı tutuyoruz. İstiklal Yolu’nun korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, geçmişimize duyduğumuz saygının yanında, millî kimliğimize ve ortak geleceğimize bağlılığımızın da bir gereğidir" şeklinde konuştu.

        Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Çakırtaş, "Unutmayınız ki bağımsızlık, ülkemizi her alanda geliştirmek, bilimin ve teknolojinin öncülüğünde ilerlemek, üretmek, çalışmak ve milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekle güçlenir. Ecdadımız, kendi döneminin şartlarında vatanı kurtarmak için üzerine düşeni yaptı. Bizler de kendi dönemimizin sorumluluklarını yerine getirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşımakla mükellefiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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