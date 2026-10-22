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        98 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisten kaçamadı

        Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        98 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisten kaçamadı

        Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, ‘silahla yağma' ve ‘suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' suçundan toplam 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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