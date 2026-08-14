Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'ne doğru

Orpak, Buldan'ın turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, tarihi evlerin restorasyonu, Yayla Gölü'nün çevre düzenlemesi ve altyapı yatırımlarıyla ilçenin çehresinin değiştiğini ifade etti.

Festival kapsamında Suavi, Irmak Arıcı, Mavi Gri ve Derya Bedavacı'nın konser vereceğini ifade eden Orpak, dokuma ve yöresel yemek yarışmaları, defile ve kortej yürüyüşünün de gerçekleştirileceği festivalin 20 Ağustos'ta başlayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.