Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'ne doğru
Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, 20-23 Ağustos'ta düzenlenecek 24. Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali öncesi basın toplantısı düzenledi.
Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, 20-23 Ağustos'ta düzenlenecek 24. Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali öncesi basın toplantısı düzenledi.
Orpak, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ndeki toplantıda, festivalin Buldan'ın dokuma kültürü, el sanatları ve yöresel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladığını belirtti.
Festival kapsamında Suavi, Irmak Arıcı, Mavi Gri ve Derya Bedavacı'nın konser vereceğini ifade eden Orpak, dokuma ve yöresel yemek yarışmaları, defile ve kortej yürüyüşünün de gerçekleştirileceği festivalin 20 Ağustos'ta başlayacağını dile getirdi.
Orpak, Buldan'ın turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, tarihi evlerin restorasyonu, Yayla Gölü'nün çevre düzenlemesi ve altyapı yatırımlarıyla ilçenin çehresinin değiştiğini ifade etti.
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