Çivril'de göle düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin göle düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 02.09.2026 - 14:52 Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin göle düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Dinar'dan Çivril yönüne giden Mehmet Emin Uluten (39) yönetimindeki 03 FP 043 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi Akgöz Pınarları mevkisinde yoldan çıkarak Işıklı Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Uluten, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı Uluten ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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