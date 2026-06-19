Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Çivril'de hayırseverlerce yaptırılan aile sağlık merkezi hizmete girdi

        Çivril'de hayırseverlerce yaptırılan aile sağlık merkezi hizmete girdi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde Ismahan ve Cevat Bayazit çifti tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Çivril'de hayırseverlerce yaptırılan aile sağlık merkezi hizmete girdi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde Ismahan ve Cevat Bayazit çifti tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.


        Özdemirci Mahallesi'ndeki merkezin açılışına katılan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk toplumunun en önemli yapı taşının aile olduğunu vurguladı.


        Merkezi yaptıran hayırsever aileye teşekkür eden Köşger, "Son zamanlarda aileyi içten çökertmek için çeşitli saldırılarda bulunuyorlar. Ancak bugün Özdemirci'de özellikle hanımefendilerin programa yoğun katılım göstermesi beni son derece memnun etti. Katılımınız beni duygulandırdı. Görüyoruz ki aile burada sapasağlam ayakta duruyor. Her birinize içten teşekkür ediyorum." diye konuştu.


        Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Erkan Önder tarafından dua edildi. Protokol üyeleri ve davetliler, kurdele kesiminin ardından aile sağlığı merkezini gezdi.


        Törene AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı

        Benzer Haberler

        Denizlili güreşçi çifte şampiyonluk yaşadı
        Denizlili güreşçi çifte şampiyonluk yaşadı
        AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Tekeli hayatını kaybetti
        AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Tekeli hayatını kaybetti
        DTO'da gayrimenkul sektöründeki yeni düzenlemeler ve cezai hükümler masaya...
        DTO'da gayrimenkul sektöründeki yeni düzenlemeler ve cezai hükümler masaya...
        Tavas'ın içme suyu altyapısına 141 milyon TL'lik yatırım
        Tavas'ın içme suyu altyapısına 141 milyon TL'lik yatırım
        Merkezefendi'de Aktaş kalıyor
        Merkezefendi'de Aktaş kalıyor
        Denizli Büyükşehir'den YKS öncesi sessizlik kararı
        Denizli Büyükşehir'den YKS öncesi sessizlik kararı