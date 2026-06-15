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        Denizli merkezli operasyonda suç örgütlerine "açık hat" sağlayan 4 şüpheli yakalandı

        Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütlerine kamuoyunda "açık hat" olarak bilinen sahipsiz telefon hattı sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Denizli merkezli operasyonda suç örgütlerine "açık hat" sağlayan 4 şüpheli yakalandı

        Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütlerine kamuoyunda "açık hat" olarak bilinen sahipsiz telefon hattı sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları, sanal kumar ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan sahipsiz hatların yasa dışı yollarla temin edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu hatları temin ederek suç örgütlerinin kullanımına sundukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 şüpheli, Denizli, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 4 sim kart aktarım cihazı ile 186 sahipsiz hat ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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