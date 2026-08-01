Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Denizli merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de bir kişiyi yaklaşık 4,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Denizli merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de bir kişiyi yaklaşık 4,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde yaşayan E.Ç'yi telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin, kamu görevlisi olduklarına inandırdıkları E.Ç'nin yaklaşık 4 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını ve parasını aldıkları belirlendi.

        JASAT ekiplerinin kapsamlı araştırmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen 8 zanlının yakalanması amacıyla Denizli merkezli İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğeri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem

        Benzer Haberler

        Dolandırıcılar, kuryelerini sosyal medyadan verilen 'günlük dolgun ücretli'...
        Dolandırıcılar, kuryelerini sosyal medyadan verilen 'günlük dolgun ücretli'...
        Eski Denizlisporlu Sacko'dan sürpriz talep
        Eski Denizlisporlu Sacko'dan sürpriz talep
        Tavas'a iki yeni sağlık tesisi kazandırıldı
        Tavas'a iki yeni sağlık tesisi kazandırıldı
        Modern ulaşım standartları Gerzele'de hayat buluyor
        Modern ulaşım standartları Gerzele'de hayat buluyor
        Denizli'de 'Gözümün Nuru Namaz' yarışmasında çocuklar ödüllerine kavuştu
        Denizli'de 'Gözümün Nuru Namaz' yarışmasında çocuklar ödüllerine kavuştu
        Başkan Kepenek; "Honaz'ımız için siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeksizin...
        Başkan Kepenek; "Honaz'ımız için siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeksizin...