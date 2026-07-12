Denizli'de "15 Temmuz Anma Çadırı" kuruldu

Denizli Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Anma Çadırı" kuruldu.



Denizli Valiliği tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı", düzenlenen törenle ziyarete açıldı.



Vali Köşger, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da gerçekleşen hain kalkışmanın 10. yılını idrak ettiklerini söyledi.



Köşger, konuşmasında şunları kaydetti:



"Bu kalkışmayı savuşturmanın kutlamasını yapıyoruz. Milletçe kenetlenip, yekvücut olup, sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihi değil, belki de tüm tarihimizde gördüğümüz, göreceğimiz en sinsi kalkışmanın savuşturulmasının 10. yılını idrak ediyoruz. Bu milletin hafızasına bu hain kalkışmanın mahiyeti, sinsiliği, ne kadar tehlikeli olduğu en iyi şekilde anlatılsın gayreti içindeyiz. O sebeple böyle bir çadırı gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle 15 Temmuz'un anılması başlamış oluyor. Bu çadırda farklı sunumlar yapacak arkadaşlarımız değişik enstantaneler hazırladılar."



Çadırda, 15 Temmuz gecesinin tarihsel seyrini anlatan fotoğraf sergileri, video gösterimleri, bilgilendirici içerikler, bir anı defteri ve çeşitli deneyim alanları, 15 Temmuz ruhunu tüm yönleriyle ziyaretçilerle buluşturdu.



"İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla kurulan anma çadırı, 15 Temmuz destanının ruhunu dijital ve görsel ögelerle modern bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.



Törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.



















