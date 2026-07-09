Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de 2 tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Denizli'de 2 tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen tırın başka bir tırla çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Denizli'de 2 tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen tırın başka bir tırla çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin idaresindeki 35 ASU 994 plakalı tır, Denizli Çevre Yolunun Güzelköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şevket Uzun'un yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Uzun'un kullandığı tır şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Şevket Uzun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        Merkezefendi Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye öğrenim desteği
        Merkezefendi Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye öğrenim desteği
        NATO liderlerine ikram edilen Denizli'nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yap...
        NATO liderlerine ikram edilen Denizli'nin yanık kokulu koyun yoğurdunun yap...
        Karşı şeride geçen tır, bir başka tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yara...
        Karşı şeride geçen tır, bir başka tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yara...
        Merkezefendi'ye dev gençlik parkı spor kompleksi geliyor
        Merkezefendi'ye dev gençlik parkı spor kompleksi geliyor
        Başkan Yaymanoğlu; "Denizli sanayisinin güçlendirilmesi için iş birliğine ö...
        Başkan Yaymanoğlu; "Denizli sanayisinin güçlendirilmesi için iş birliğine ö...
        Ödeme kaydediciler Ata'nın huzuruna çıktı
        Ödeme kaydediciler Ata'nın huzuruna çıktı