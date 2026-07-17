Denizli'de 20 yıl önceki cinayetle ilgili 4 şüpheli adliyede

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 20 yıl önce bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda 2006 yılında Lozan Caddesi'nde işlettiği bakkal dükkanında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Mehmet Ali Türkmen'in ölümüyle bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2'si kadın 4 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Uzun süren araştırmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.