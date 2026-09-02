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        Denizli'de 3 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama havuzunda 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Denizli'de 3 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama havuzunda 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Benlik Mahallesi'nde yaşayan H.Y. ve eşi N.Y, evlerinin önünde oynayan kızları Z.F.Y'yi göremeyince arama başlattı.

        Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Küçük kız, evinin yakınlarındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

        Çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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