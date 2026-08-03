Denizli'de 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

Denizli'de bir tırın dorsesinde izolasyon malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında, bir tır ve dorsesinde yapılan aramada yük olarak taşınan izolasyon malzemelerinin içerisine gizlenmiş 5 milyon tek dal sigara bulundu.



Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

