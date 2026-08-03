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        Denizli'de 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Denizli'de bir tırın dorsesinde izolasyon malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Denizli'de 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Denizli'de bir tırın dorsesinde izolasyon malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında, bir tır ve dorsesinde yapılan aramada yük olarak taşınan izolasyon malzemelerinin içerisine gizlenmiş 5 milyon tek dal sigara bulundu.

        Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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