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        Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.

        Sazak Mahallesi'nde Ayyüce Yılmaz'ın (6) evin içinde olmadığını fark eden aile bireyleri, çocuğu bahçedeki yüzme havuzunda hareketsiz halde buldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oradan da İzmir'deki hastaneye sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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